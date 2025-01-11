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Haber Merkezi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles şehrinde süren orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor.

Los Angeles Adli Tıp Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades yangınında 5, Eaton yangınında ise 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşanan can kayıplarının sayısı 11’e yükseldi.

YANGINLAR BİR TÜRLÜ KONTROL ALTINA ALINAMADI: 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangınlarda 12 bini aşkın yapının kullanılamaz hale geldiğini açıklayan yerel yetkililer, 300 bini aşkın kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu ifade etti.

20 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Palisades yangınının yüzde 8 oranında, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren Eaton yangınının yüzde 3 oranında kontrol altına alınabildiği belirtilirken, etkilenen tüm bölgelere ulaşılmasıyla ölü sayısının artmasının beklendiği bildirildi.

'ÖLÜ SAYISI ARTACAK'

ABD'deki büyük yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken Biden can kayıpları konusunda ise, “Büyük ihtimalle artacak.” ifadelerini kullandı.

Hala ulaşılamayan insanların olduğu aktarılırken tahliye edilenlerin durumuyla ilgili ise ayrı bir kriz yaşanıyor.

TAHLİYE KRİZİ YAŞANIYOR: ÇADIR VE KONTEYNER SIKINTISI YAŞANIYOR

Tahliye emri verilen bölgede, on binlerce konuta elektrik verilemiyor, okullar kapandı.

Tahliye edilenler için çadır veya konteyner gibi geçici çözümler bile sağlanamazken yangından etkilenmeyen otellerin dolu olduğu görüldü.

Maddi durumu iyi olan ABD'lilerin otelleri doldurması sonrası ise ABD yönetimine eleştiriler peş peşe geldi.