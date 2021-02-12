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ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.
- AA
- 12.02.2021 - 18:44
- Güncelleme : 12.02.2021 - 19:21
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devretmeden kısa bir süre önce Husileri terör örgütü listesine eklediğini açıklamıştı.
Trump'tan sonra göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden da, alınan bu karara karşılık harekete geçmişti.
ABD, SUUDİLERE DESTEĞİ KESMEYE DEVAM EDİYOR
Biden, ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’a yaptığı askeri desteği kestiğini duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.
KARAR, İNSANİ KRİZE YARDIM ETME ÇABASI OLARAK AÇIKLANDI
Blinken aldıkları bu kararla, ABD politikasının insani krize karşı yardım etme çabası içinde olduklarını belitti.