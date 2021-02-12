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    ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 18:44
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 19:21
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    ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı

    ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, 20 Ocak’ta görevi Joe Biden’a devretmeden kısa bir süre önce Husileri terör örgütü listesine eklediğini açıklamıştı.

    Trump'tan sonra göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden da, alınan bu karara karşılık harekete geçmişti.

    ABD, SUUDİLERE DESTEĞİ KESMEYE DEVAM EDİYOR

    Biden, ABD’nin Yemen’de Suudi Arabistan’a yaptığı askeri desteği kestiğini duyurmuştu.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da bugün Yemen'deki Husileri yabancı terör örgütleri listesinden çıkardıklarını açıkladı.

    KARAR, İNSANİ KRİZE YARDIM ETME ÇABASI OLARAK AÇIKLANDI

    Blinken aldıkları bu kararla, ABD politikasının insani krize karşı yardım etme çabası içinde olduklarını belitti.

    ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı #1

    ABD, Husileri terör örgütü listesinden çıkardı #2

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