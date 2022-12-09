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ABD ile Rusya, bugün İstanbul'da görüşecek
Rusya ve ABD'nin temsilcileri, bir dizi "zorlu meseleyi" ele almak üzere, megakent İstanbul'da bir araya gelecek.
- Haber Merkezi
- 09.12.2022 - 14:06
- Güncelleme : 09.12.2022 - 14:25
İstanbul bugün, Rusya ve ABD'ye ev sahipliği yapıyor...
Geçtiğimiz haftalarda iki ülke arasında gerçekleşen görüşme de Ankara'da düzenlenmişti.
ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti.
ABD ve Rusya'nın katıldığı görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.
Bu kez İstanbul'da
Reuters'ten edinilen bilgiye göre iki ülke bu kez İstanbul'da buluşacak.
Görüşmede, iki tarafın bir dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirildi ancak detay verilmedi.