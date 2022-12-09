Petrol
76.66
0.67%
Euro
19.6777
-0.05%
Dolar
18.6449
0.04%
Altın
1.075
0.38%
Borsa
4938
1.68%
Bitcoin
324.835
2.10%
BTXN Coin
5.10
0.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    ABD ile Rusya, bugün İstanbul'da görüşecek

    Rusya ve ABD'nin temsilcileri, bir dizi "zorlu meseleyi" ele almak üzere, megakent İstanbul'da bir araya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD ile Rusya, bugün İstanbul'da görüşecek

    İstanbul bugün, Rusya ve ABD'ye ev sahipliği yapıyor...

    Geçtiğimiz haftalarda iki ülke arasında gerçekleşen görüşme de Ankara'da düzenlenmişti.

    ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti.

    ABD ve Rusya'nın katıldığı görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.

    Bu kez İstanbul'da

    Reuters'ten edinilen bilgiye göre iki ülke bu kez İstanbul'da buluşacak.

    Görüşmede, iki tarafın bir dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirildi ancak detay verilmedi.


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak
    Otomobil

    Çinli BYD, Avrupa'da otomobil fabrikası kuracak

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!
    Medya

    Örümcek Adam 3 filmi ne zaman çekildi? Spider-Man 3 konusu ve oyuncuları!

    Görüş Bildir