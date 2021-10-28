ABD ile Türkiye arasında F-35 toplantısı

ABD heyeti, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulundu.

Türkiye'nin üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programı, ABD'nin politikaları yüzünden yılan hikayesine döndü.

Türkiye’yi, parasını ödediği halde Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD'ye, geçtiğimiz günlerde yeni bir teklif götürüldü.

Türkiye, F-16 savaş uçaklarından 40 adet, yaklaşık 80 adet de modernizasyon kiti almak için ABD'ye talebini iletmişti.

Bu talep sonrası dün gece ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

TÜRKİYE'NİN PROGRAMDAN ÇIKARILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth; Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin, 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.

GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME AMERİKA'DA

Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.