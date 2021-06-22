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- ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na LGBT bayrağı asıldı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na LGBT bayrağı asıldı
LGBT bayrağına başkonsolosluk binasında, ABD'deki trans askerlere sağlanan destek sonrası yer verildi.
- Haber Merkezi
- 22.06.2021 - 10:24
- Güncelleme : 22.06.2021 - 10:35
ABD'nin LGBT'ye desteği devam ediyor...
Dün; ABD Başkanı Joe Biden'ın, LGBT'lilere sağladığı destek adımları kapsamında, orduda görev almış eski trans askerlerin cinsiyet değiştirme ameliyatlarının hükümet tarafından karşılanması için çalışmaların başlayacağı duyurulmuştu.
İSTANBUL'DA LGBT'YE DESTEK
Bu karar sonrası ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda da hareketlilik yaşandı.
İstanbul Başkonsolosluğu'na kararı desteklemek için dev LGBT bayarağı asıldı.