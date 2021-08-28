ABD, Kabil saldırısına misilleme olarak DEAŞ'ı vurdu

ABD, Kabil saldırısına misilleme olarak DEAŞ'ı vurdu

ABD, Kabil Havalimanı'na düzenlenen bombalı saldırıya misilleme olarak DEAŞ'ın Horasan grubunu SİHA'larla vurdu.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele almasının ardından yaşanan kaos ortamında düzenlenen bombalı saldırının yankıları sürüyor.

Kabil Havaalanı'na düzenlenen saldırıda 170'ten fazla sivil hayatını kaybetti.

Saldırıda 13 askerini kaybeden ABD'den sert intikam açıklamaları geldi.

ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı üstlenen DEAŞ terör örgütünün Horasan grubuna yönelik operasyon talimatı verdiğini açıkladı.

DEAŞ ELEBAŞLARI VURULDU

Biden'ın talimatı yerine getirildi.

ABD, DEAŞ/Horasan ele başına yönelik Afganistan'da hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

"UFUK ÖTESİ OPERASYON"

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD askeri kuvvetleri, bir DEAŞ/Horasan elebaşına yönelik ufuk ötesi terörle mücadele operasyonu yapmıştır." ifadesini kullandı.

"HEDEF ÖLDÜ, SİVİL KAYIP YOK"

Söz konusu operasyonun Afganistan'ın Nangahar vilayetinde, insansız hava aracı ile yapıldığına işaret eden Urban, "İlk belirlemelere göre hedefi öldürdük. Sivil kayıp olmadığını biliyoruz." ifadesini kullandı.