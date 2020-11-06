Oy sayımları sürecinde yolsuzluk yapıldığı iddialarını sürdüren ABD Başkanı Trump’a tepki gösteren birçok ana akım kanal, Trump’ın yalan söylediğini açıklayarak konuşmayı yayınlamaktan vazgeçti.

Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık yarışında ipi göğüslemeye daha yakın olduğu ABD seçimlerinde gerginlik gittikçe artıyor.

Seçimi kaybetmesi halinde yüksek mahkemeye başvurarak sonuçlara itiraz edeceğini her fırsatta yineleyen ABD Başkanı Donald Trump, oy sayımında yolsuzluk yapıldığı iddialarını da her fırsatta dile getiriyor. Kritik eyaletlerde oy çoğunluğunun Biden’a dönmesinin ardından seçimde usulsüzlük yapıldığını söyleyen Trump’a, birçok medya organı tepki gösterdi.

TRUMP'IN KONUŞMASI YARIDA KESİLDİ

Dün gece gerçekleştirdiği canlı yayın konuşmasında süreç yasal bir şekilde ilerlerse kendi zaferinin kesin olduğunu vurgulayan Trump, geçersiz oyların da sayıldığını yineledi.

Trump’ın konuşmasını sürdürdüğü sırada, Amerikan medyasının lokomotif kanallarından birçoğu, Başkan’ın bu sözlerine tepki gösterek konuşmayı yayınlamaktan vazgeçti.

ABD kanalları Trump’ın canlı yayın konuşmasını kesti İZLE

"TRUMP AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYOR"

MSNBC, ABC, CBS, CNBC ve NBC sunucuları, Trump’ın alenen yalan söylediğini açıklayarak gerçek dışı iddiaların atılmasına alet olmayacaklarını belirten açıklamalarda bulundular.

CNBC sunucusu Shepard Smith, “Bu yayını kesiyoruz çünkü ABD Başkanı’nın söyledikleri, büyük ölçüde, kesinlikle gerçek dışı. Konuşmaya başladı, ama biz onun bu şekilde konuşmasına izin vermeyeceğiz çünkü bu gerçek değil.” diyerek Trump’a olan tepkisini ortaya koydu.

"HENÜZ HİÇBİR ZAFER KAZANMADI"

MSNBC sunucusu Brian Williams, "Burada yine sadece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın konuşmasını kesmekle kalmayıp onu düzeltmek gibi alışılmadık bir konumla karşılaştık. Bildiğimiz kadarıyla hiçbir yasa dışı oy yok ve Trump zafer kazanmadı” sözlerini sarfetti. (Kaynak: Ensonhaber)

"İDDİALARININ HİÇBİR KANITI YOK"

Konuşmayı yarıda kesen diğer bir kanal olan ABC, Trump’ın konuşmasında doğrulanması gerek birçok nokta olduğunu belirtti. NBC’den Lester Holt ise “Trump hileli oylama iddiası da dahil olmak üzere bir dizi yanlış beyanda bulundu. Buna dair hiçbir kanıt yok ”dedi.