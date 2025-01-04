ABD kar fırtınasına hazırlanıyor: 62 milyon insan etkilenecek

AA & Ensonhaber

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), yayınladığı hava tahmin raporunda, ülkeyi etkisi altına alması beklenen ağır kış koşullarıyla ilgili ciddi uyarılarda bulundu. Rapor, "son 10 yılın en şiddetli kar yağışı" olarak değerlendirilen bu hava olayının Cumartesi öğleden sonra başlayıp Pazartesi gününe kadar süreceğini ve yaklaşık 62 milyon kişiyi etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

KIŞ FIRTINASI, BİRÇOK SORUNA NEDEN OLACAK

CNN’in haberinde yer alan rapora göre, ABD’nin geniş bir kesimini etkisi altına alacak olan bu sistem, kar, kar fırtınası, yağmur ve buzlanma gibi unsurları bir araya getiriyor. Saatte 65 kilometreye ulaşan rüzgarların da eşlik edeceği bu kış fırtınası, özellikle trafikte büyük aksamalara ve yaygın elektrik kesintilerine yol açabilir. Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreyi bulabileceği ve sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle don olaylarının yaşanabileceği tahmin ediliyor.

BAZI EYALETLERDE "OLAĞANÜSTÜ HAL" İLAN EDİLDİ

Fırtına Tahmin Merkezi’nin değerlendirmelerine göre, Louisiana, Arkansas ve Mississippi’nin bazı bölgelerinde yarın 3 ila 5. seviyede şiddetli fırtına riski bulunuyor. Virginia eyaletinde ise, tüm bölgeyi etkisi altına alması beklenen fırtına nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi.

HALKA "ÖNLEM ALIN" UYARISI

NOAA ayrıca, Güneydoğu eyaletlerinde yağışların sellere neden olabileceği konusunda uyarıda bulunarak, halkın dikkatli olmasını istedi. Öte yandan, Salı gününden itibaren ABD’nin doğusunu etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasının, sıcaklıkları mevsim normallerinin 30 derece altına kadar düşüreceği belirtildi.