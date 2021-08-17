ABD kargo uçağının iniş takımına tutunan Afgan öldü

Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil'den kaçmak isteyen Afganlardan biri, ABD kargo uçağının iniş takımlarına tutundu. Anbean kaydedilen anlarda, Afgan'ın feci şekilde can verdiği görüldü.

Afganistan’da kontrolü ele geçiren Taliban’ın başkent Kabil’e girmeye başladığını duyan halk, 2 gündür başkenti terk etmeye çalışıyor.

Kalabalık önce sokaklara ardından da havalimanına doluştu.

DÜNYAYI ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Havalimanındaki görüntüler ise dünyayı şoke etti. Kalkış yapmaya hazırlanan uçağa binmek için birbirini ezmeye çalışanlar da oldu, uçağın kanadına asılan da…

Dehşet veren görüntülere bir yenisi daha eklendi.

ABD kargo uçağının iniş takımları üzerinde hayatını kaybeden Afgan VİDEO

İNİŞ TAKIMLARINDA PARAMPARÇA OLDU

ABD kargo uçağının iniş takımlarına tutunan bir Afgan, paramparça oldu.

O anlar kayıt altına alınarak, servis edildi.