ABD Kongresi Türkiye'ye verilecek F-16'ları oylayacak

Türkiye, ABD’ye en gelişmiş F-16 savaş uçağı ile mevcut uçaklarını güçlendirecek modernizasyon kiti satın alma talebini iletti. Gözler ise nihai kararı verecek ABD kongresine çevrilmiş durumda.

Türkiye, hava kuvvetlerini güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla birlikte milli muharip uçak projesine ağırlık verilmeye başlandı.

Yerli uçak üretilip devreye girene kadar alternatif seçenekler arayışına başlanıldı.

Yerli muharip uçağı 2030'da göreve başlayacak

Bu nedenle ara dönem için savaş uçağı alımı gündemde. ABD’den talep edilen F-16 savaş uçakları ile Rus yapımı SU-57’ler masadaki seçenekler arasında.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ tarafından yürütülen milli muharip uçak projesi hız kazandı. Yerli uçak 2023 yılında görücüye çıkacak ve 2030’lu yıllarda göreve başlayacak.

Gözler kongre kararında

CNN Türk'ün haberine göre ilk olarak Türkiye, ABD’den 40 adet F-16 blok 70 model savaş uçağı ile mevcut uçakların motedernizasyonu için kit satın alma talebinde bulundu, gözler nihai kararı verecek olan kongreye çevrildi.

Türk hava kuvvetlerinde şu anda 245 civarında görev yapan F-16 olduğu tahmin ediliyor. ABD’den yeni F-16 savaş uçağı alınması durumunda uçakların kullanılmasında sorun ve gecikme yaşanmayacak. Ayrıca NATO’daki savunma çerçevesine de uyum sağlayacak. Bunların yanı sıra Türkiye yaklaşık 120 adet yeni nesil F-16 savaş uçağına sahip olacak.

ABD F-16 vermezse ne olur

ABD’nin bir kez daha Türkiye’yi Rusya’ya mecbur bırakıp bırakmayacağı merak konusu. ABD, daha önce Türkiye’nin defalarca talep ettiği Patriot füze savunma sistemlerini satmadığı için Rusya’dan S-400 bataryaları almak zorunda kalmıştı.

Türkiye’nin Fransa ve İngiltere’den savaş uçağı alma, ya da Rusya’dan SU-57 gibi yeni nesil savaş uçağı alma gibi seçenekleri değerlendirmesi söz konusu olabilir.

Ancak ABD kongresinin talebe onay vermesi durumunda diğer seçeneklerin devre dışı kalacağı ve Türkiye’nin milli muharip uçak devreye girene kadar F-16’larla idare edebileceği belirtiliyor.