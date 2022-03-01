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ABD Konsolosluğu, Ukrayna bayrağıyla ışıklandırıldı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.
- DHA
- 01.03.2022 - 21:44
Rusya'nın saldırıları 6 gündür devam ederken, Ukrayna'ya destekler gelmeye devam ediyor.
UKRAYNA BAYRAĞININ RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILDI
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, dün akşamdan itibaren Ukrayna Bayrağının sarı ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı.
Binanın aydınlatılmış hali Başkonsolosluğun Twitter hesabından paylaşıldı.