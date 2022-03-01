Euro
15.54
-0.18%
Dolar
13.93
0.59%
Altın
868.16
2.07%
Borsa
1970
1.22%
Bitcoin
609.635
6.63%
BTXN Coin
36.88
-0.35%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    ABD Konsolosluğu, Ukrayna bayrağıyla ışıklandırıldı

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu binası, Ukrayna bayrağının renkleri ile aydınlatıldı.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 21:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD Konsolosluğu, Ukrayna bayrağıyla ışıklandırıldı

    Rusya'nın saldırıları 6 gündür devam ederken, Ukrayna'ya destekler gelmeye devam ediyor.

    UKRAYNA BAYRAĞININ RENKLERİYLE IŞIKLANDIRILDI

    ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası, dün akşamdan itibaren Ukrayna Bayrağının sarı ve mavi renkleriyle ışıklandırıldı.

    Binanın aydınlatılmış hali Başkonsolosluğun Twitter hesabından paylaşıldı.

    ABD Konsolosluğu, Ukrayna bayrağıyla ışıklandırıldı #1

    ABD Konsolosluğu, Ukrayna bayrağıyla ışıklandırıldı #2

    ABD Konsolosluğu, Ukrayna bayrağıyla ışıklandırıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    BM'den 11 ülke, Kuzey Kore'yi kınadı
    Dünya

    BM'den 11 ülke, Kuzey Kore'yi kınadı

    Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...
    Medya

    Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...

    Görüş Bildir