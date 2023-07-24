ABD medyasında Baykar analizi: Türk SİHA'ları neden bu kadar popüler oldular ABD merkezli Al Monitor, yayınladığı analizde, Türk SİHA'larının Suudi Arabistan'a satılmasından sonra Körfez'de daha popüler hale geleceğini, bu popülerliğinin ise kendini dünyanın her yerinde kanıtlamış olmasından kaynaklandığına dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gururu insansız hava araçları Batı medyasının gündeminden düşmüyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'lar hemen her gün bir yayın organının sayfalarında kendine yer buluyor.

Son olarak ABD merkezli Al Monitor bir analiz yayınladı.

Yazıda Türk hava araçlarının neden dünyada bu kadar popüler olduğunun nedenleri irdelendi.

"Suudi Arabistan ile Körfez'de de popüler olacak"

Son olarak Ukrayna-Rusya savaşında başarı gösteren SİHA'ların 29 ülke tarafından satın alındığını, 11 ülkenin ise satın almak için sırada beklediği belirtilen yazıda, Suudi Arabistan'ın ise bu araca son sahip olan ülke olduğuna dikkat çekildi.

Suudi Arabistan ile birlikte SİHA'ların Körfez'de de daha popüler hale geleceğine dikkat çekilirken "Peki neden bu kadar popüler?" sorusu soruluyor.

"Türk SİHA'ları popüler çünkü kendini her coğrafyada kanıtladı"

Analizde bu sorunun cevabını uzmanlar verirken en önemli sebep olarak ise araçların kendini kanıtlamış olması gösteriliyor.

SİHA'ların Ukrayna, Dağlık Karabağ, Libya, Suriye, Irak, Etiyopya ve Somali gibi dünyanın birçok alanında katıldığı operasyonalarda başarısını perçinlemesi analizde en önemli tespitlerden biri.

RAND Corporation'ın kıdemli savunma analisti Peter Wilson, SİHA'ların kendini kanıtlamasına vurgu yaparken, Suudi Arabistan ile Körfez pazarına açılmasının önemine dikkat çekiyor.

"Batılı benzerlerine göre ucuz, diğerlerine göre üstün"

Atlantik Konseyi araştırmacısı Rich Outzen ise "Türkler uçağı sadece hızlı bir kullanıcı kursu ile teslim etmiyorlar. Uzun vadeli eğitim ekipleri, bakım ve ikmal desteği ve komuta ve kontrol, diğer sensörler, insanlı ve insansız kara ve hava kuvvetleri gibi diğer sistemlerle operasyonel entegrasyon sağlıyorlar. Türk araçları Batı ürünlerine göre daha ucuz, Çin ve İran ürünlerine göre daha üstün. " ifadesini kullanıyor.