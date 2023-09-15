ABD merkezli dergiden itiraf: Amerika'nın Orta Doğu'sunun sonu Foreign Policy dergisinde yer alan yazıda ABD'nin Orta Doğu'da planlanan etkiyi yaratamadığı, bölge ülkeleri ABD amaçlarının dışında kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettikleri belirtildi.

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Orta Doğu uzun yılardır Batı'da "bataklık" kelimesi ile ifade ediliyor...

Binlerce yıllık kültürü ve zengin kaynakları ile tarihin her döneminde zenginlik ve medeniyet merkezi olan bu bölge ne zaman bataklığa dönüştü?

Son dönemde savaş ve çatışma merkezi olan Orta Doğu'da uzun yılardır "Batı" ve özellikle ABD bir egemenlik arayışında.

"Amerika'nın Orta Doğu'sunun Sonu"

Fakat bu arayış sonuç vermedi. ABD merkezli Foreign Policy dergisi bu başarısızlığı itiraf etti.

Dergide yer alan "Amerika'nın Orta Doğu'sunun Sonu" başlıklı yazıda ABD'nin bölgede planladığı gibi etkili olamadığı ülkelerin kendi rotalarını çizdiği belirtildi.

"PKK ile ittifaka gerek kalmadı"

Makalede ABD'nin bölgedeki PKK terör örgütü ile ilişkisinin devam etmesinin artık bir gerekliliğinin kalmadığının altı çizildi.

Bu durum akıllara PYD/PKK terör örgütünün miadının dolduğuna dair yorumlara neden oldu.

"Ülkeler kendi yollarını çiziyor"

Dergide Suudi Arabistan, İsrail, Mısır ve Türkiye'nin kendi rotasını çizdiği ve ABD çıkarlarının göz ardı edildiği kaydedilirken şu ifadelere yer verildi: