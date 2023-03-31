ABD merkezli National Geographic kadın teröristleri kahraman ilan etti Dünyanın en büyük belgesel kanalı olan National Geographic’in, kadın teröristlerin fotoğrafını paylaşarak methiyeler dizmesi büyük tepki çekti.

ensonhaber.com

Terör örgütü PKK’ya silah ve mühimmat desteği veren ABD, bu kez teröristlere güzellemeler yaptı.

Dünyaca ünlü belgesel kanalı National Geographic'in resmi sitesinde terör propagandası yapılması gündem oldu.

Sosyal medya hesabından açık açık teröristlere ilişkin paylaşımlar yapan site, İstanbul’da yaşadığı öğrenilen fotoğrafçı Erib Trieb’in PKK’lı kadın teröristlerin karelerini çektiği fotoğraflara yer verdi.

Teröristlere methiyeler dizildi

Paylaşımda Trieb’in, “Seyahatlerim ve görevlerim sırasında dünyanın her yerinde inanılmaz kadınlarla tanıştım hiçbiri Suriye Kadın Koruma Birimi YPJ'den daha dinamik ve küstah değildi." sözleri de eklendi.

Kahraman ilan ettiler

Kadın teröristlerin adeta bir kahraman ilan edildiği paylaşımda, teröristlerin evlenmeyi ve çocuk sahibi olmadı düşünmediklerinden bahsedildi.

ABD’nin PKK’yı terör listesi içinde görmesine rağmen fonladığı da belirtildi.

"ABD, PKK'nın kardeş grubu YPJ'yi desteklemeye devam ediyor"

PKK/YPG'li teröristlere methiyeler dizilen paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

2014'te İslam Devleti Irak ve Suriye'nin geniş bölgelerine saldırıp onları ele geçirdiğinde, yaklaşık 7 bin gönüllü kadın asker, PKK (Kürt İşçi Partisi) ve daha geniş Kürt direniş hareketinden gelişen silahlı bir militan grup olan YPJ'ye katıldı. YPJ askerleri evlenmemeyi veya çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor, bunun yerine İslam Devleti isyancılarıyla savaşmak için silaha sarılıyor.



Birçok Suriyeli, onları İslam Devleti'ne karşı ilk ve en şiddetli savunma hattı olarak görüyor. Kürtler arasında, kadın savaşçılarının, bir kadın tarafından öldürülürlerse cennete gidemeyeceklerine inanan İslam Devleti militanlarında büyük korku uyandırdığı söyleniyor.



PKK, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde yer alıyor, ancak YPJ'nin İslam Devleti ile mücadeledeki rolü göz önüne alındığında, ABD, PKK'nın kardeş grubu olan YPJ'yi de 2014'ten bu yana desteklemeye ve koordine etmeye devam ederek onlara silah, fon ve para sağlıyor.

Algı operasyonu yorumu

2014 yılında çekildiği tespit edilen karelerin seçim arifesinde servis edilmesi ise kareleri çeken Trieb tarafından ‘algı operasyonu’ olduğu yönünde yorumlandı.

İşe o kareler...