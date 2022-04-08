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    ABD ordusunda 15 binden fazla Müslüman bulunuyor

    ABD ordusunda 15 binden fazla Müslüman bulunuyor

    Diğer tüm askerlerle aynı safta yer aldığı belirtilen ABD ordusundaki kadın ve erkek Müslüman erkeklerin sayılarının 15 binden fazla olduğu biliniyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 10:22
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    12 Ekim— Amerikan ordusundaki Müslüman askerlerin çoğu Afrika kökenli, Amerikan ordusunda, 15 binin üzerinde Müslüman asker bulunduğu açıklandı. Amerikan ordusu haber kaynaklarından

    Dünyanın birçok noktasına askerlerini gönderen Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) asker sayılarının Müslüman ülkelerde çok yüksek oranlarda olduğu biliniyor.

    Ordularını genellikle Müslüman ülkelere yerleştiren ABD'nin ordu kadrolarına çok sayıda Müslüman da yer alıyor.

    Tüm askerler eşit görülüyor

    Geçtiğimiz yıl bu konuda bir açıklama yapan Amerikan Müslüman Silahlı Kuvvetleri ve Gaziler İlişki Konseyi Başkanı Kasım Ukdah da, Amerikan ordusunda Müslüman kadın ve erkek askerlerin diğerlerinden farklı olmadığını ifade etmişti.

    ABD ordusunda 15 binden fazla Müslüman bulunuyor #1

    Sayıları 15 binin üzerinde

    Son yapılan çalışmalarda ABD ordusundaki Müslüman asker sayısının 15 binin üzerine çıktığı belirlendi.

    Çoğu Afrikalı-Amerikalı, Hindistan, Pakistan ve Arap ülkelerinden olduğu belirtilen Müslüman ABD askerlerinin ortalama yaşları ise 21 olarak açıklandı.

    Müslüman ABD askerleri istekli

    Müslüman ABD askerlerinin orduyu ve ülkeyi savunma konusunda oldukça istekli ve bilinçli oldukları da aktarıldı.

    ABD ordusunda 15 binden fazla Müslüman bulunuyor #2


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