ABD Ortodoks Kilisesi: Türkiye'nin Ayasofya kararından döneceğini umuyoruz

Amerika Rum Ortodoks Kilisesi, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından, Türkiye'nin Ortodoks Hıristiyanlığın kültürel mirasını koruması için Birleşmiş Milletler'e dilekçe verdiğini duyurdu.

ABD Rum Ortodoks Kilisesi, Türkiye’nin Ayasofya’yı cami olarak ibadete açmasını hala hazmedebilmiş değil...

Amerika Rum Ortodoks Kilisesi, Birleşmiş Milletler’e (BM) bir dilekçe sunarak, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararından döndürülmesi için Türkiye’ye BM, UNESCO ve üye devletlerden baskı yapılmasını istedi.

Başpiskoposluktan yapılan açıklamada, "Birleşmiş Milletler, UNESCO ve üye devletlerinden gelen uluslararası baskının Türkiye'yi (dünya mirası olan sit alanlarını) camiye dönüştürme kararından dönmesine motive edeceğini umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BU DURUM BİZİM İÇİN ÇOK AĞIR"

AP haber ajansına konuşan Amerika Başpiskoposu Elpidophoros, “Ayasofya, 15 yüz yıl önce Ekümenik Patrikliğin katedrali ve ilk kilisesi olarak inşa edildi. Bugün, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürerek, Rum Ortodoks Hristiyan kültürel mirasının zimmetine geçirdiğini görüyoruz. Bu durum bizim için çok ağır" diye konuştu.

Başpiskoposuluğun avukatı Christina Hioureas ise, "Türkiye, tek taraflı olarak UNESCO sitelerinin statüsünü, yapısını ve adını değiştirerek Ortodoks Hıristiyanlar için özel bir önem taşıyan bu kültürel mirası koruma ve dini özgürlüklere saygı gösterme konusundaki uluslararası yükümlülüklerini ihlal etti" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'GELEN TEPKİLER BİZİ BAĞLAMAZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin yurt dışından gelen tepkilere ilişkin, "Yurt dışından gelen tepkilerin hiçbirisi bizi bağlamaz. Ayasofya'nın bu süreci bizim iç egemenlik meselemizdir. Bizim iç egemenlik meselemizle alakalı da kimsenin buraya herhangi bir müdahalede bulunması söz konusu olamaz" diye konuşmuştu.