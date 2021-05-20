ABD özel kuvvetleri, Rusya ile savaşa hazırlanıyor iddiası

Özel Harekat Kuvvetlerinin ana taktik birimi olan Navy SEAL'lerin eğitimlerinde simüle edilen düşmanlar olarak Rusya ve Çin’in öne çıkacağı belirtildi.

ABD Donanması Özel Harekat Kuvvetlerinin ana taktik birimi olan Navy SEAL'lerin, ABD askeri doktrinindeki rollerine ilişkin stratejik değişikliğin ardından farklı operasyonlar için hazırlandıkları belirtildi.

ABD merkezli Business Insider (BI) sitesinin aktardığına göre, Rusya ve Çin bundan böyle Navy SEAL'lerin eğitimlerinde simüle edilen düşmanlar olarak öne çıkacak.

“YETKİN ASKERİ GÜÇLERE KARŞI SAVAŞMAYA HAZIRLANIYORUZ”

BI, Navy SEAL'lerden bir kaynağın “Bu değişiklikler önemlidir, çünkü bir grup fanatiğe karşı değil, gerçek, yetkin askeri güçlere karşı savaşmaya hazırlanıyoruz” sözlerine yer vererek, birimin daha önce sadece terörist gruplarla mücadeleye odaklandığını yazdı.

Siteye göre, Özel Kuvvetler Komutanlığı temsilcileri, ABD Kongresi'ne birimin yapısıyla ilgili değişiklikler, subay ve askerler için belirlenecek yeni standart ve eğitimleri öngören reformlar hakkında bilgi verdi.

RUSYA İLE OLASI BİR ÇATIŞMA…

BI mayıs ayı başlarında, NATO Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Trojan Footprint 21 ve Black Swan 21 tatbikatlarında, Rus ordusunun önemli bir ‘kalesi’ olarak tanımladıkları Kırım'a sabotaj gruplarının çıkarılması da dahil, Rusya ile olası bir çatışma halinde yapılacak manevraların çalışıldığını duyurmuştu.