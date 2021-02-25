ABD Patriot eksikliği yaşıyor

General John Hyten, ellerindeki Patriot sayısının yetersiz olduğunu söyledi.

ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı General John Hyten, Patriot hava savunma sistemi konusunda yaşadıkları sıkıntıya değindi.

ASLA YETERLİ SAYIDA OLMUYOR

Hyten, Patriot sistemlerinin “asla yeterli sayıda olmadığını” dile getiren Hyten, “Dünyada, Patriot satın almak isteyen pek çok ülke var, ama çoğu zaman satabileceğimiz bir Patriot sistemimiz olmuyor” ifadesini kullandı.

Patriot sistemlerinin “asla yeterli sayıda olmadığını” dile getiren Hyten, “Dünyada, Patriot satın almak isteyen pek çok ülke var, ama çoğu zaman satabileceğimiz bir Patriot sistemimiz olmuyor” ifadesini kullandı.

TEKNİK ÖZELLİKLER TÜRKİYE İLE PAYLAŞILMAMIŞTI

Türkiye 2013 yılında ABD’den Patriot hava savunma sistemi alınmasını görüşmüş ancak ABD'nin Patriotların teknik özelliklerini Türkiye ile paylaşmayı reddetmesi ve sistemin yüksek maliyeti nedeniyle S 400 hava savunma sistemlerine yönelmişti.

Rusya’dan S 400 alınması üzerine ABD, Türkiye’ye çeşitli yaptırımlar uyguladı.

Ancak yapılan açıklamada ABD'nin satacak kadar Patriot'a sahip olmadığı anlaşıldı.