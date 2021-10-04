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    ABD, PKK'ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı

    ABD, PKK'ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı

    Terör örgütü PKK/YPG, ABD'den aldığı Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 00:24
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 00:29
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    S-400 konusunda Türkiye'yi hedef alan ABD, bir yandan teröristlere desteğe devam ediyor.

    ABD Temsilciler Meclisi, terör örgütü YPG/PKK’ya 177 milyon dolar yardım yapılmasını da öngören 778 milyar dolarlık 2022 savunma bütçesi tasarısını geçen hafta onaylayarak birçok tartışmayı beraberinde getirmişti.

    ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜNE TAHSİS ETTİĞİ ZIRHLI ARAÇLAR

    Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG, ABD'den aldıkları Bradley tipi zırhlı araçların görüntülerini paylaştı.

    ABD, PKK ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı #1

    ABD, PKK ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı #2

    ABD, PKK ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı #3

    ABD, PKK ya zırhlı araç sevkiyatı yaptı #4

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