ABD polisinin öldürdüğü siyahinin yeni görüntüsü

ABD polisinin silahsız siyahi bir vatandaşı gözaltına alırken boğarak öldürmesi, ülkede infial yarattı. Olayın yaşandığı Minneapolis'te binlerce kişi sokağa dökülürken, iki yeni görüntü ortaya çıktı.

ABD’nin Minnesota eyaleti içerisinde yer alan Minneapolis şehrinde polis, 46 yaşındaki George Floyd'u “sahtecilik” şikâyeti üzerine eşkal benzerliği nedeniyle gözaltına alırken, nefessiz bırakarak ölümüne neden oldu.

Floyd’un gözaltına alınma sürecine ilişkin polis tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri ortaya çıkınca da ülkede infial yarattı.

Binlerce kişi ‘nefes alamıyorum’ sloganlarıyla olayı protesto etti.

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YENİ GÖRÜNTÜLER

George Floyd olayına ilişkin ikinci görüntü ortaya çıktı. Yeni görüntülerin birinde, iki polis Floyd’u arabasından zorla çıkarmaya çalışıyor.

Floyd’un itiraz ettiği ve direndiği ancak sonuç olarak gözaltına alındığı görülüyor.

İkinci görüntüde ise Floyd, elleri kelepçeli bir şekilde ve polise direnmeden kaldırımda görülüyor.

FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, protestolar sonrası Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Floyd’un ölümüne karışan 4 polisin görevlerine son verildiğini duyurarak, “bu doğru bir karar” ifadesini kullanmış ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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