ABD, protestolarda dış güçleri suçlamaya devam ediyor

George Floyd’un polis kuvvetlerince öldürülmesinin ardından başlayan protesto gösterileriyle baş edemeyen ABD yönetimi, olaylarla ilgili tüm sorumluluğu bir kez daha dış güçlere yıktı.

Minneapolis'te polis memuru tarafından gözaltına alındığı sırada boğazına basılarak öldürülen George Floyd’un ölümünün ardından, dalga dalga yayılarak büyüyen protesto gösterileri, ülkeyi adeta savaş alanına çevirdi.

Polis kuvvetlerinin yıllardır uyguladığı ırksal ayrımcılığa karşı isyan eden protestocular, ülkenin her noktasında seslerini duyururken, ulusal adalet arayışının etkileri, tüm dünyaya yayıldı.

POLİS DIŞINDA HERKES "SUÇLU"

Dünyanın birçok noktasından ABD’li eylemcilere destek sesleri yükselirken, beklenmedik olaylara istediği gibi müdahale edemeyen ve yüz binleri susturup bastırmakta başarısız olan ABD yönetimi, ne yapacağını şaşırdı.

Gerçtiğimiz günlerde, politikacılar arasında yüksek sesle konuşulmaya başlanan “dış güçler” iddiaları, resmi yetkililer tarafından da söylenir hale geldi.

Polis vahşetini görmezden gelerek , olayların spekülatör Soros’tan, Rus derin devletine kadar birçok dış kaynaktan alınan güçle organize edildiğini iddia eden ABD yönetimi, bu iddialarını resmi makamlar tarafından yineledi.

ADALET BAKANI "YABANCI AKTÖRLER"İ SUÇLADI

ABD Adalet Bakanı William Barr, ülke genelinde devam eden George Floyd protestolarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, “yabancı aktör” ihtimalini devreye soktu.

Barr, beraberinde FBI Başkanı Christopher Wray, Federal Cezaevleri Bürosu Başkanı ve ABD’de asayişten sorumlu diğer birimlerin başkanlarıyla konuştuğu toplantıda, “Antifa ve benzeri aşırıcı grupların protestoları rehin aldığını ve bu grupların faaliyetlerinin körüklenmesinde dış güçlerin parmağı olduğuna ilişkin kanıt olduğunu” iddia etti.

Protestocuların, "Barışçıl olanlar, yağmacılar ve aşırıcılar" olmak üzere 3’e ayrıldığını söyleyen Barr, "yabancı aktörlerin de şiddeti körüklemek için olayların içinde yer aldığını" söyledi.

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