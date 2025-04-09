ABD: Rusya ile İstanbul'daki görüşmeler Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili değil

AA & Ensonhaber

Günlük basın toplantısında gazetecilerin Karadeniz'in kuzeyinde ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili sorularını cevaplayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD ve Rus heyetlerinin İstanbul'da görüşecekleri bilgisini teyit etti.

Bruce, "ABD ve Rus heyetleri ikili misyonlarımızın operasyonlarını daha da istikrara kavuşturmak için ilerleme kaydetmeye çalışmak üzere 10 Nisan'da, İstanbul'da ikinci kez bir araya gelecek" dedi.

Görüşmelerde siyasi veya güvenlikle ilgili bir konunun gündemde yer almayacağını vurgulayan Bruce, bu buluşmada Ukrayna'nın da kesinlikle gündemde olmayacağının altını çizdi.

Heyetler arasında gerçekleşecek görüşmeye dikkati çeken Bruce, "Bu görüşmeler yalnızca büyükelçilik operasyonlarımıza odaklanıyor, genel olarak ikili ilişkileri normalleştirmeye değil. Bu da ancak Rusya ile Ukrayna arasında barış sağlandığında gerçekleşebilir" diye konuştu.

"TÜRKİYE KESİNLİKLE BİR MÜTTEFİK VE BİR DOST"

Rusya adına Ukrayna'da savaşan Çin vatandaşlarına yönelik raporların farkında olduklarını belirten Bruce, Çin'in Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Bruce, "Çin, Rusya'nın savaşı sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu çift yönlü (sivil ve askeri amaçlı) kullanıma uygun malzemelerin neredeyse yüzde 80'ini sağlıyor" ifadesini kullandı.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Türkiye'nin Suriye'deki olumlu rolüne yönelik ifadeleri hatırlatılan Bruce, "Türkiye, kesinlikle bir müttefik ve bir dost" dedi.