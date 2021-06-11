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    ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi 'USS Laboon', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
    • DHA
    • 11.06.2021 - 10:09
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    ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Ege Denizi’nden saat 08.00'de, ABD Donanması'na ait bir gemi geçiş yaptı.

    Ege'yi geçerek Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, ABD Donanması’na ait, 58 borda numaralı 'USS Laboon' adlı savaş gemisi, saat 09.00 sıralarında, Çanakkale önlerine ulaştı.

    MARMARA DENİZİ'NE YOL ALDI

    Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu döndükten sonra Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

    Gemiye boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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