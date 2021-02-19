ABD Savunma Bakanı Afganistan'dan çekilme konusunda açıklama yaptı

Lloyd Austin, NATO Savunma Bakanları Toplantısında yaptığı konuşmada Afganistan'dan düzensiz ve aceleci şekilde çekilmeyeceklerini söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in üye ülkelerin bakanlarıyla görüştü.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ağırlıklı olarak Irak ve Afganistan'daki durum hakkında değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

''DÜZENSİZ VE ACELECİ ŞEKİLDE ÇEKİLMEYECEĞİZ''

Açıklamada, ABD'li Bakan'ın mevkidaşlarına, ülkesinin Afganistan'daki savaşı bitirmek üzere başlatılan diplomatik sürece bağlı olduğunu aktardığı vurgulandı.

Austin'in ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmayı detaylı incelediklerini söylediğine işaret edilen açıklamada, "ABD'nin Afganistan'dan düzensiz ve aceleci bir çekilme gerçekleştirmeyeceği konusunda ittifaka teminat verdi" ifadelerine yer verildi.

ASKER SAYISINI 2 BİN 500 E İNDİRMİŞTİ

NATO'nun Irak'taki faaliyetlerini de takdirle karşıladığı belirtilen Austin'in, NATO'nun çabalarıyla Irak ordusunun kendi kendini idame edecek seviyeye getirebileceğine inandığını ifade ettiği aktarıldı.

ABD 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya yapmış ve anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021 itibarıyla Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti.

BİDEN ACELECİ DEĞİL

Anlaşmaya göre, ABD'nin mayıs itibarıyla tüm askerlerinin Afganistan'dan çekmesi bekleniyor.

Ancak Biden yönetimi, 20 Ocak'ta göreve geldikten hemen sonra başta Taliban ile yapılan anlaşma olmak üzere, ABD'nin bu ülkedeki güçlerinin durumuna yönelik inceleme başlatmıştı.