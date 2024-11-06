ABD seçimlerinde salıncak eyaletlerdeki oy durumu: Donald Trump liderliği elinde tutuyor

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ABD'de hesaplaşma günü geldi.

60. başkanlık seçimlerinin gerçekleştirildiği ülkede, bazı eyaletlerde oy sayımında neredeyse sona gelindi.

Nevada, Kaliforniya, Montana, Wisconsin, Arizona, Michigan, New York, Iowa ve Pensilvanya'nın bazı yerleşim bölgelerinde oy verme işlemi için süre uzatılmıştı.

Ülkenin 47'nci başkanının seçildiği seçimde heyecan, saatler ilerledikçe daha da yükseliyor.

DELEGE SAYISINDA TRUMP ÖNDE

ABD’de, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olmasını sağlayan Seçiciler Kurulu (Electoral College) yöntemi işliyor.

Buna göre her eyaletin belli bir delege sayısı var. O eyaletteki oyların çoğunluğunu alan parti, delegelerin tamamına sahip oluyor. Ülke genelindeki 538 delegenin salt çoğunluğu olan 270’e ulaşan aday, başkanlık seçimini de kazanmış oluyor.

Başkanlık seçimlerinde şu ana kadarki sonuçlara göre Donald Trump delege sayısında 230-165 önde.

CUMHURİYETÇİ EYALETLER

Cumhuriyetçi aday Trump'In kazandığı eyaletler şöyle;

Alabama, Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Kuzey Carolina, North Dokota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dokota, Texas, Tennessee, Utah, West Virginia, Wyoming.

DEMOKRAT EYALETLER

Demokrat aday Kamala Harris'in kazandığı eyaletler ise şöyle:

Kaliforniya, Colorado, Delaware, District of Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, New York, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Washington.

SEÇİMİN KADERİNİ BELİRLEYECEK EYALETLER

Kazanan partinin her seçimde değiştiği salıncak eyalet olarak adlandırılan Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve Wisconsin'in kazanılması büyük önem taşıyor.

Bu salıncak eyaletlerden gelen oy sonuçları ise şöyle:

ARİZONA: Oyların sayılmasının günler alabileceği bu eyalette Trump, çok az bir farkla Kamala Harris'in önünde ilerliyor.

GEORGIA: Oy sayımının tamamlandığı Georgia'da kazanan Donald Trump oldu.

MICHIGAN: Oy sayımının hala devam ettiği Michigan'da Reuters Haber Ajansı'na göre oy çoğunluğu Trump'tan yana görünse de, birçok haber kanalı Harris'in büyük bir farkla kazandığını manşetlerine taşıdı.

NEVADA: Oy sayımının sürdüğü eyalette Donald Trump, oy sayımının başından beri liderliğini koruyor.

KUZEY KAROLİNA: Oy sayımının tamamlandığı bu salıncak eyalette Donald Trump oy çokluğuyla kazandı.

PENSİLVANYA: En çok delege sayısına sahip eyaletlerden biri olan Pensilvanya'da Donald Trump liderliğini koruyor.

WISCONSIN: Oy verme sürecinin uzatıldığı Wisconsin eyaletinde, şu ana kadar sayılan oylara göre Donald Trump küçük bir farkla önde.