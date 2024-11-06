ABD seçimlerini Donald Trump kazandı: Espriler peş peşe geldi

Haber Merkezi

ABD'de 60. başkanlık seçimi tüm hızıyla devam ediyor.

Seçim yarışında Cumhuriyetçi aday Donald Trump, zaferini ilan etti.

Trump, seçim zaferini ilan ederek, “Açıkça görülüyor ki, bu büyük siyasi bir zafer. 47. başkanınız ve 45. başkanınız olarak seçilmenin olağanüstü onuru için Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu, Amerikan halkı için yeniden büyük Amerika'yı kurmamızı sağlayacak muhteşem bir zaferdir.” dedi.

Trump'ın da kendisini ABD'nin 47. Başkanı olarak ilan etmesiyle dünyanın dört bir yanından çeşitli espriler yapılmaya başlandı.

SEÇİM ESPRİLERİ KIRDI GEÇİRDİ

Bir paylaşımda Trump'ın, merhum sanatçı Zeki Müren'e benzetildiği görüldü.

Yine bir başka görselde Trump'ın elinde tuttuğu çöp poşetlerine Biden ve Harris'in yüzleri eklendi.

Diğer bir görselde ise Trump'ın en büyük destekçilerinden olan Elon Musk'ın elinde lavaboyu tutarken Beyaz Saray görseline shoplandığı görüldü.

İşte o esprilerden bazıları...