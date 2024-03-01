ABD Senatosu, Türkiye'ye F-16 satışını engelleyen tasarıyı kabul etmedi Kentucky Senatörü Rand Paul'un sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı reddedildi.

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı, 26 Ocak'ta Türkiye'ye 40 adet F-16 savaş uçağının satışı ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye gönderdiği resmi bildirimin ardından başlayan 15 günlük inceleme ve itiraz sürecinde sadece Kentucky Senatörü Rand Paul'un 5 Şubat'ta Senato'ya sunduğu itiraz gündeme gelmiş, söz konusu tasarı Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne havale edilmiş, burada 15 günlük süre içinde tasarıya ilişkin herhangi bir işlem yapılmamıştı.

ABD yönetimi son olarak Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kabul ve teklif mektuplarını Ankara'ya iletmişti.

Senatörün tasarısı reddedildi

Rand Paul'un sunduğu tasarının kabul veya reddine ilişkin oylama Senato Genel Kurulu'nda yapıldı.

Türkiye'ye F-16 satışının bloke edilmesini öngören tasarı, 13 evet oyuna karşı 79 hayır oyu ile reddedildi.

Böylece Rand Paul'un tek başına sunduğu ve ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışını engellemeye yönelik girişim büyük bir oy farklıyla Senato'da reddedildi.