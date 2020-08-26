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    ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

    ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Ankara'ya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2020 - 21:33
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    ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara'ya geldi

    ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyeti getiren uçak, saat 18.40 sıralarında Ankara Esenboğa havalimanına indi.

    JEFFREY, RUSYA VE ESAD REJİMİNİ HEDEF GÖSTERDİ

    Havalimanı çıkışı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jeffrey, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyerek, bu tehdidin Rusya ve Esad rejiminden geldiğini kaydetti.

    İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

    ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara ya geldi #1

    ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Ankara ya geldi #2

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