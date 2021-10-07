ABD Suriye'de 26 bin teröriste eğitim verdi

Amerikan ordusu Suriye'nin kuzeyinde 2021'de 880 PKK/YPG'li teröriste eğitim verirken, toplam savaş eğitimi alan terörist sayısı 26 bin oldu.

Türkiye'yi müttefik olarak nitelendiren ABD'nin, tüm uyarılarına rağmen Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği eğitim ve yardımlar sürüyor.

DEAŞ'la mücadele bahanesiyle tıbbi askeri ve teçhizat yardımlarının ardı arkası kesilmiyor.

ABD EĞİTİMİNİ ALAN TERÖR EYLEMİNE

Silahla donatılan teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke, Deyrizor ve Kamışlı'daki kamplarda aldıkları eğitimlerden sonra eylemlere katılıyor.

Teröristlere havadan indirme, sızma, ağır silah kullanımı gibi savaş teknikleri öğretiliyor.

26 BİN TERÖRİST EĞİTİMDEN GEÇTİ

Amerikan ordusu 2021 başından bu yana 880 PKK/YPG'li teröriste eğitim verdi.

Aynı dönemde silah ve lojistik malzeme yüklü 1020 tır da Amerikalılar tarafından terör örgütüne teslim edildi.

Bu yılki eğitimlerle birlikte Amerikan ordusunun savaş eğitimi verdiği PKK/YPG'li terörist sayısı 26 bine ulaştı.

Eğitimlerde teröristlere, ağır silahlı piyade aracı ve havan topu kullanımı da öğretiliyor.

Teröristlerin eğitim sonrasında en önemli hedef sahaları ise Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgeleri oluyor.