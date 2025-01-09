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AA

ABD'nin Suriye'de askeri üs kuracakları iddiaları gündemde gündem oldu.

ABD İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Pentagon sözcüsü Sabrina Singh 3 Ocak'ta gerçekleştirilen basın toplantısında ABD ordusunun Suriye’nin kuzeyindeki ilçeye yeni bir askeri üs kurup kurmadığı yönündeki sorulara,"O haberlerden bazılarını gördüm, Kobani’de (Ayn el-Arab) askeri üs inşa etme planı yok" şeklinde cevap verdi.

DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Anadolu Ajansı, 2 Ocak'ta Aynularab'a (Kobani) ABD bayrakları iliştirilen tırlarla sevk edilen T tipi duvarların izini sürdü.

Güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, söz konusu duvarlar Aynularab'a, ülkenin güneyindeki Ürdün sınırında yer alan Tenef bölgesindeki ABD üslerinden sevk edildi.

İlçeye getirilen duvarlar, merkezde Menz olarak adlandırılan cadde üzerindeki, daha önce Kenin Oteli olarak bilinen bir binayı çevrelemek için kullanıldı.

AA Teknoloji'nin ürettiği haberci dronu Tepe'nin havadan görüntülediği binanın ön kısmında, terör örgütü PKK/YPG unsurlarının kullandığı pikaplara benzeyenler dahil 5 araç ve bazı kişilerin bulunduğu fark edildi.

AA'nın ön cepheden yerden de görüntülediği bina, caddeye sıfır noktada yer alırken, Türkiye sınırına yalnızca bir kilometre uzaklıkta bulunuyor.