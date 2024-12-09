ABD, Suriye'de DEAŞ'a ait kampları hedef aldı

AA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, DEAŞ'ın Suriye'deki durumdan faydalanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek adına terör örgütünün kamplarını vurduğunu duyurdu.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye'nin orta kesimlerinde DEAŞ'a ait olduğu bilinen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

SİVİL KAYIP OLMADIĞI BELİRTİLDİ

ABD hava kuvvetlerine ait farklı uçaklar kullanılarak 75'in üzerinde hedefin vurulduğu kaydedilen açıklamada, saldırılara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve sivil kayıp olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıların, DEAŞ'ın Suriye'deki mevcut durumdan yararlanarak yeniden yapılanmasının önüne geçmek amacıyla yapıldığı bildirildi.

"İZİN VERMEYECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, "Hiç şüpheniz olmasın ki DEAŞ'ın yeniden yapılanmasına ve Suriye'deki mevcut durumdan faydalanmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

CENTCOM'un bölgedeki müttefikleriyle birlikte, DAEŞ'ın faaliyetlerini azaltmaya yönelik operasyonlar yürütmeye devam edeceği belirtildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam’a 7 Aralık’ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalinde olan Tel Rıfat’ı özgürleştirdikten sonra Münbiç’te yuvalanan teröristlere yöneldi.