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    ABD, Suriye'de öldürülen terörist için taziye mesajı yayınladı

    ABD, Suriye'de öldürülen terörist için taziye mesajı yayınladı

    ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabından, Suriye'de öldürülen PKK'lı için taziye mesajı paylaşımı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 10:30
    • Güncelleme : 24.07.2022 - 10:54
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    Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yuvalanan PKK ve uzantılarına mensup teröristlere yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

    Bir yandan karada ilerleyen Mehmetçik bir yandan da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) gelen bilgiler doğrultusunda havadan nokta atışları ile teröristleri yok ediyor.

    MİT buldu TSK vurdu ses ABD'den geldi

    Bu operasyonlardan birinde PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin üst düzey teröristlerinden Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın terörist öldürüldü.

    MİT'in bu başarılı operasyonununun ardından ses her fırsatta Türkiye'nin müttefiki olduğunu belirten ABD'den geldi.

    ABD'den terörist için taziye paylaşımı

    Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen bölgede alenen PKK ve uzantılarına silahtan sağlığa eğitimden lojistiğe DEAŞ bahanesi ile destek veren ABD'nin merkez komutanlığı CENTCOM'un resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

    Öldürülen teröristin fotoğrafının da bulunduğu paylaşımda taziye mesajına yer verildi.

    ABD, Suriye de öldürülen terörist için taziye mesajı yayınladı #1

    ABD, Suriye de öldürülen terörist için taziye mesajı yayınladı #2


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