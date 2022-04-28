ABD, Suriye’de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katıyor

ABD, Suriye’de YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katıyor

ABD, Suriye’deki PKK/YPG terör örgütüne silah ve ekipman yardımını sürdürüyor. Pentagon'un 2023 mali belgelerine göre, 3 bin 500 kişinin örgüte katılmasının sağlanması planlanıyor.

Suriye’deki terör unsurları ile ABD iş birliği bir kez daha ortaya çıktı...

Bu kez belgeler var.

YPG/PKK’nın faydalandığı program

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 813 milyar dolarlık savunma bütçesinin Gerekçelendirme Belgeleri'ni yayınladı.

AA'nın haberine göre belgelerde, Suriye’de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK’nın da faydalandığı eğit donat programının kalem kalem detayları yer aldı.

183 milyon dolar ayırdı

"2023 Mali Yılı, DEAŞ ile Mücadele Eğit-Donat Fonu" başlıklı belgede, Irak güvenlik güçlerine 358 milyon dolarlık silah, mühimmat ve ekipman sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

Belgede Suriye’de ABD’nin desteklediği gruplara ise 183 milyon dolar ayrıldığı gözlendi.

Suriye ile ilgili kısımda, ABD’nin Suriye’nin kuzey ve doğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK ve ülkenin güneyinde Mugavir et-Tavra adlı muhalif bir grubun 2023 eğit-donat fonundan yararlanacağına işaret edildi.

YPG/PKK saflarına 3 bin 500 kişi daha katacaklar

2023'te Pentagon’un, hapishane korumaları dahil toplam 3 bin 500 kişiyi daha terör örgütü YPG/PKK’nın saflarına katmayı planladığı kaydedildi.

Böylece Suriye’de Pentagon bütçesinden maaş alanların sayısının 16 binden 19 bin 500’e çıkarılmış olacağı aktarıldı.

YPG/PKK’nın paravan ismi SDG şemsiyesi altında, terör örgütünün sözde Anti Terör Birlikleri (HAT), İç Güvenlik Gücü ve Vilayet Güvenlik Gücü diye üç grubun faaliyetlerinin destekleneceğinin de ifade edildiği belgede, Sözde Vilayet Güvenlik Gücü'nün sayısının artırılacağı vurgulandı.

Teröristlere eğitim, teçhizat ve maaş desteği

Belgede, YPG/PKK ile Mugavir et-Tavra örgütlerine verilecek 183 milyon dolarlık desteğin 32,1 milyon dolarının eğitim ve teçhizat, 57,4 milyon dolarının lojistik destek, 71,4 milyon dolarının maaşlar, 15,3 milyon dolarının altyapı harcamaları, 7,5 milyon dolarının ise idame için kullanılacağı kaydedildi.

Kalaşnikof, doçka ve makineli tüfekler verilecek

Suriye’deki iki örgüte silah olarak 4 bin AK-47 tüfek (Kalaşnikof), 100 doçka ve 432 PKM tipi makineli tüfek verileceği belirtilirken; bunların kaçının, SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne gideceği açıklanmadı.

Belgede örgütlere ayrıca 3 milyon 439 bin dolar değerinde aralarında el bombalarının da bulunduğu çeşitli mühimmat verileceği bilgisine yer verildi.