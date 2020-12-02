ABD, Suudi Arabistan'a askeri eğitimi desteğini uzattı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suudi Arabistan'daki Askeri Eğitim Misyonu'nu 350 milyon dolar karşılığında 5 yıl uzatma kararı aldı.

Suudi Arabistan 5 yıl daha Amerika'nın koruması altında

ABD Savunma ve Güvenlik İşbirliği Ajansı, Suudi Arabistan'a sağladığı, teknik destek ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'na verilen danışmanlık hizmetleri dahil, destek hizmetlerinin 350 milyon dolar karşılığında Riyad'daki ABD Askeri Eğitim Misyonu üzerinden 5 yıl daha devam edilmesi yönünde karar verdiğini duyurdu

HİZMETLERİN KARŞILIĞI

Söz konusu miktarın, ABD askerlerinin maaş, prim, konut, iletişim ve çocuklarının eğitimleri dahil çeşitli hizmetlerin karşılığında ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, uzatma kararının ABD Kongresi'nin ilgili Komitelerine tebliğ edildiği ifade edildi.

Karar, Dış Askeri Satış kapsamında değerlendirildiği için Kongrenin Silahlı Kuvvetler ve Dış İlişkiler Komitelerinin 30 gün boyunca itiraz etmemesi durumunda hayata geçirilmeye başlanabilecek.