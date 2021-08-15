ABD, Taliban'ın Amerikan askerlerine saldırmaması için girişimlerde bulunuyor

ABD, Taliban'ın Amerikan askerleriyle çatışmadan kaçınması durumunda 'Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afganlılar tarafından daha rahat kabul görebileceğini' iletti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Katar'ın başkenti Doha'da Taliban yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

ABD'nin 'Taliban'dan Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine kadar bir şey yapmamasını' istediği ifade edildi.

ABD'Lİ MÜZAKERECİLER, TALİBAN'IN YETKİLİLERİYLE TEMASA GEÇTİ

ABD'li yetkililer, Kabil Büyükelçiliği'ndeki personelin tahliyesine karışmaması ve bunun için oraya giden Amerikan askerleriyle çatışmaya girmemesi durumunda 'Taliban'ın başkente girmesinin hem uluslararası toplum hem de Afgan halkı tarafından daha rahat kabul görebileceği' değerlendirmesini Taliban'a iletti.

ABD'nin söz konusu tahliye işlemini sorunsuz gerçekleştirebilmek için Taliban'la kurduğu temaslarla ilgili cuma günü New York Times (NYT) gazetesinde çıkan haberde de ABD'li müzakerecilerin, Kabil'i ele geçirmesi muhtemel görülen Taliban ile iletişime geçerek başkentteki Amerikan Büyükelçiliğine saldırmayacakları yönünde teminat almaya çalıştıkları belirtilmişti.

''BÜYÜKELÇİLİK AÇIK VE GÜVENDE KALMALI''

Aynı haberde Halilzad'ın, "Taliban liderlerini, gelecekteki bir Afgan hükümetinin parçası olarak Amerikan mali yardımı ve diğer yardımları almak isteyeceklerini öngörerek, büyükelçiliğin açık ve güvende kalması gerektiğine ikna etmeyi umuyor" sözlerine de yer verilmişti.