ABD: Taliban'ın eylemlerine göre tutumumuzu belirleyeceğiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, ''Doha'daki Taliban temsilcileriyle görüşmeye devam ediyoruz. ABD ordusu da Kabil'de sahada Taliban ile iletişim kurdu. Afganistan'da gelecekteki hükümetlere karşı tutumumuz, o hükümetin eylemlerine, Taliban'ın eylemlerine bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

''TERÖRİSTLERİ BARINDIRAN BİR HÜKÜMETLE ÇALIŞMAYACAĞIZ''

Price, Afganistan'da temel insan haklarına saygı duymayan ve teröristleri barındıran bir hükümetle ise çalışmayacaklarını söyledi.

ABD'nin Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında güvenli olduğu sürece diplomatik varlığını sürdüreceğini belirten Price, bu şekilde ABD'ye yardım eden çok sayıda Afgan vatandaşının ülkeden çıkarılabileceğini ifade etti.