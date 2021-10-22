ABD Temsilcileri, Türkiye'ye uçak satılmasına karşı çıktı

ABD Temsilcilerinden olan Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup göndererek, Türkiye'ye uçak satılmasına karşı olduklarını açıkladı.

ABD'nin, Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından F-16 vermeyi teklif etmesi, gelişmeleri peş peşe beraberinde getirmişti.

ABD Temsilcilerinden Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney'in ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup göndererek, "Türkiye'ye uçak satmayın" önerisinde bulundu. Söz konusu mektubu, Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve PKK destekçisi derneklerin desteklediği söylendi.

"ABD'NİN TEKLİFİ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde F-16 alımı ile ilgili, "F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye söz konusu teklifin de rafa kalkması halinde başka ülkelerden alternatif uçaklar alabileceğini duyururken, ABD Kongresi üyeleri Dışişleri Bakanlığı'na F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satışını engellemesi için baskı yapıyor.

"TÜRKİYE'YE UÇAK SATILMASINA KARŞIYIZ"

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e gönderilen bir mektupta, "Türkiye'nin hem yeni F-16 savaş uçaklarının satın almasına, hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Mektupta Kongre üyeleri, Chris Pappas, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney'in imzaları yer alırken, söz konusu Türk düşmanlığının, Helen Amerikan Liderlik Konseyi (HALC), Amerikan Yahudi Komitesi (AJC) ile Ermeni, Hint ve PKK destekçisi dernek ve örgütlerden destek aldığı belirtildi.

Kongre üyelerinin mektubunda, "Kongre'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmakta ısrar etmesinin nedenlerinden biri, S-400 ve F-35 birleşmesiyle ilgili önemli tehlikelerdi. Uzmanlar, Ankara'nın Rus S-400'lerine sahip olmaya devam etmesi durumunda Blok 70'e yükseltmenin benzer riskler oluşturduğuna dikkat çekiyor. İyileştirilmiş F-16'ların hem bizim hem de güvenilir müttefiklerimiz için önemli bir rol oynamaya devam ettiği göz önüne alındığında, bu kabul edilemez bulduğumuz bir risk" denildi.

"BİZ 1 MİLYAR 400 MİLYON DOLARIMIZI ÖYLE YA DA BÖYLE ALACAĞIZ"

Afrika ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda tabi alt düzeyde bu görüşmeler söz konusu. Ama biz bu 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız. Bütün bunlar konuşuluyor. Şu anda Savunma Bakanlarımız karşılıklı olarak bu görüşmeleri yapıyorlar.' ifadelerini kullandı.