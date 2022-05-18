ABD: Türkiye'nin güvenlik endişeleri karşılanabilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini söyledi.

Ukrayna-Rusya savaşının hemen ardından Doğu Avrupa'da güvenlik endişelerini en üst seviyeye çıkardı.

Bu kapsamda İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik kararı aldı.

İki ülkenin bu kararlarının ardından resmi başvurularını yaparken, PKK sempatileri ve teröristlere ev sahipliği yapmaları Türkiye'nin vetosuna takıldı.

Türkiye en üst seviyeden tepki göstererek güvenlik gerekçelerini, bu iki ülkenin PKK ile ilşkilerini ortaya koydu.

Türkiye'nin bu tutumu karşısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği çıkmaza girdi.

Türkiye'nin endişeleri karşılanabilir

Konuya ilişkin ABD başta olmak üzere diğer NATO üyelerinin temesları devam ederken ABD yönetiminden yeni bir açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin güvenlik endişelerinin karşılanabileceğini ifade etti.

Sullivan ayrıca ABD'nin de süreçte rol oynadığını belirtti.







