Petrol
99.87
0.30%
Euro
17.5107
-0.31%
Dolar
17.4452
0.12%
Altın
960.17
-1.13%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
360.908
3.73%
BTXN Coin
7.47
4.76%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Açık 23 C
    ABD, Türkiye'ye F-16 satışını kısıtladı

    ABD, Türkiye'ye F-16 satışını kısıtladı

    Türkiye'ye F-16 uçaklarını satışını kısıtlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 23:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren Finlandiya ve İsveç'in ardından, ABD Başkanı Joe Biden da Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarına yönelik talebini olumlu bulmuş, Kongre'yi bu konuda ikna etmeye çalışacağını belirtmişti.

    Biden’ın açıklamaları Ankara’da memnuniyetle karşılanırken, Atina’da tepkiye yol açtı. Yunan lobisine bağlı ABD’li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek adına çeşitli faaliyetlere ve yasa tasarıları hazırlamaya koyuldu.

    ABD, Türkiye ye F-16 satışını kısıtladı #1

    Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan karar

    ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının somut adımları sağlanmadığı sürece, Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan, Meclis üyeleri Frank Pallone ve Chris Pappas'ın teklif ettiği tasarıyı 244’e 179 oyla kabul etti.

    ABD, Türkiye ye F-16 satışını kısıtladı #2

    Türkiye için iki şart koyuldu

    ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi tarafından dün oylamada da, Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebi kabul edilmişti.

    Değişiklik talebinde, "ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer almıştı.

    ABD, Türkiye ye F-16 satışını kısıtladı #3

     

    Öte yandan değişiklik talebine göre, ABD Başkanı Biden, satışın ABD’nin ulusal güvenliği açısından çok önemli olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyarsa ve ABD silahlarının başka bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacağı konusunda özel önlemler alınırsa bu koşullar geçersiz olacak.


    İlginizi Çekebilir

    Nureddin Nebati: Kurdaki oynaklığı azalttık
    Ekonomi

    Nureddin Nebati: Kurdaki oynaklığı azalttık

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!
    Metabot

    Sanal Dünya ayrıcalıklarına ücretsiz ulaşın!

    Antalya'ya tatile giden genç kanyonda can verdi
    3. Sayfa

    Antalya'ya tatile giden genç kanyonda can verdi

    Görüş Bildir