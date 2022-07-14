ABD, Türkiye'ye F-16 satışını kısıtladı

Türkiye'ye F-16 uçaklarını satışını kısıtlayan yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

NATO'ya üyelik sürecinde Türkiye'ye terörle mücadele sözü veren Finlandiya ve İsveç'in ardından, ABD Başkanı Joe Biden da Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarına yönelik talebini olumlu bulmuş, Kongre'yi bu konuda ikna etmeye çalışacağını belirtmişti.

Biden’ın açıklamaları Ankara’da memnuniyetle karşılanırken, Atina’da tepkiye yol açtı. Yunan lobisine bağlı ABD’li siyasetçiler de olası bir F-16 satışını engellemek adına çeşitli faaliyetlere ve yasa tasarıları hazırlamaya koyuldu.

Türkiye'ye F-16 satışını kısıtlayan karar

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden’ın F-16 savaş uçaklarının Yunan hava sahasını ihlal etmek için kullanılmamasının somut adımları sağlanmadığı sürece, Türkiye’ye F-16 satışını yasaklayan, Meclis üyeleri Frank Pallone ve Chris Pappas'ın teklif ettiği tasarıyı 244’e 179 oyla kabul etti.

Türkiye için iki şart koyuldu

ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi tarafından dün oylamada da, Türkiye'ye F-16 satışının belirli koşullara bağlanmasını öngören değişiklik talebi kabul edilmişti.

Değişiklik talebinde, "ABD Başkanı'nın Türkiye’ye F-16 satışının ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu onaylaması" ve "F-16'ların Türkiye tarafından Yunanistan toprakları üzerindeki uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması" şartları yer almıştı.

Öte yandan değişiklik talebine göre, ABD Başkanı Biden, satışın ABD’nin ulusal güvenliği açısından çok önemli olduğunu kanıtlarıyla ortaya koyarsa ve ABD silahlarının başka bir NATO ülkesine karşı kullanılmayacağı konusunda özel önlemler alınırsa bu koşullar geçersiz olacak.