Euro
15.2046
-0.17%
Dolar
13.6016
-0.36%
Altın
786.8600
-0.16%
Borsa
1998
2.38%
Bitcoin
514.500
3.89%
BTXN Coin
29.40
-3.28%
1ºC
İstanbul
Açık 1 C

    ABD, Ukrayna-Rusya gerilimi sebebiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı

    ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.
    • AA
    • 28.01.2022 - 06:01
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 06:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD, Ukrayna-Rusya gerilimi sebebiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield bir açıklama yaptı.

    TOPLANTININ ANA BAŞLIĞI, RUSYA UKRAYNA KRİZİ

    Yaptığı açıklamada, ''Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine'' BMGK'yi 31 Ocak Pazartesi toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

    Avrupa'ya ve küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını belirten Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin diplomasi için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

    ABD, Ukrayna-Rusya gerilimi sebebiyle BMGK yi toplantıya çağırdı #1


    Görüş Bildir