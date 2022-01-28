ABD, Ukrayna-Rusya gerilimi sebebiyle BMGK'yi toplantıya çağırdı

ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield bir açıklama yaptı.

TOPLANTININ ANA BAŞLIĞI, RUSYA UKRAYNA KRİZİ

Yaptığı açıklamada, ''Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine'' BMGK'yi 31 Ocak Pazartesi toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Avrupa'ya ve küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını belirten Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin diplomasi için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.