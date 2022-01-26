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- ABD: Ukrayna'ya ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabiliriz
ABD: Ukrayna'ya ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e bu hafta 283 ton askeri mühimmat da dahil askeri yardım gönderdiklerini ve ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabileceklerini söyledi.
- AA
- 26.01.2022 - 21:06
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e bu hafta 283 ton askeri mühimmat da dahil askeri yardım gönderdiklerini ve ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabileceklerini söyledi.
Ayrıntılar gelecek...