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    ABD: Ukrayna'ya ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabiliriz

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e bu hafta 283 ton askeri mühimmat da dahil askeri yardım gönderdiklerini ve ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabileceklerini söyledi.
    • AA
    • 26.01.2022 - 21:06
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    ABD: Ukrayna'ya ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabiliriz

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev'e bu hafta 283 ton askeri mühimmat da dahil askeri yardım gönderdiklerini ve ilerleyen günlerde daha çok sevkiyat yapabileceklerini söyledi.

    Ayrıntılar gelecek...


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