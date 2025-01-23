ABD vatandaşlarını, Türkiye'deki sahte içki ölümlerine karşı uyardı

Haber Merkezi

Geçen yılın son günlerinde ölümlerle gündeme gelen sahte içki üretimi ve satışı, 2025'in ilk haftalarında da devam etti.

Geçtiğimiz hafta özellikle İstanbul'da, sahte içki sebebiyle can kayıpları daha da arttı.

İstanbul'un Güngören, Beyoğlu, Bakırköy ve Başakşehir ilçelerinde sahte içkiden zehirlenen birçok kişi hastanelere başvurdu.

SAHTE İÇKİ ÇOK SAYIDA CAN ALDI

Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 38'i yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 8 kişi taburcu edildi.

Yaşananların ardından sahte içki üretenlere ve satanlara yönelik operasyon üstüne operasyon yapıldı.

Sahte içki kaynaklı ölümlerin önüne geçmek için operasyonlar sürmeye devam ederken ABD'den konuyla ilgili bir hamle geldi.

ABD VATANDAŞLARINI UYARDI: TÜRKİYE'DE SAHTE ALKOL KAYNAKLI ÖLÜMLER SIKLAŞIYOR

ABD, Türkiye’ye gidecek vatandaşları için sahte alkol konusunda uyarı mesajı yayınladı.

Yayınlanan mesajda, "Türkiye'de sahte alkolden kaynaklanan ölümler giderek daha sık rapor edilmektedir Yerel olarak yasa dışı üretilen içkiler ve sahte markalı alkolleri tüketen kişiler hayatını kaybetmiş veya ciddi şekilde hastalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

MADDELER HALİNDE SIRALANDI

Yine ayrıca şu uyarılara yer verildi:

-Alkollü içecekleri sadece ruhsatlı tekel bayilerinden, barlardan, otellerden ve marketlerden satın alın.

-Ev yapımı alkolden kaçının.

-Ruhsatlı mağazalardan satın alırken şişe mühürlerinin sağlam olduğundan emin olun.

-Etiketlerdeki kötü baskı kalitesine veya yanlış yazımlara dikkat edin.

-Siz ya da seyahat arkadaşınızın sahte alkole maruz kaldığınızı düşünüyorsanız hemen tıbbi yardım alın.

-Çevrenizin farkında olun turistlerin sıklıkla bulunduğu yerlerde dikkatli olun.