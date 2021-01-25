ABD ve AB, Yunanistan'la görüşmelerin yeniden başlamasından memnun

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması, ABD ve AB tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler, 5 yıl aradan sonra bugün İstanbul'da yapıldı.

Görüşmede, mevcut durum ve son gelişmeler ile geleceğe yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

İki ülke arasında yeniden başlayan bu görüşmeler ise ABD ve AB gündeminde yer aldı.

"TÜM ÇABALARI DESTEKLİYORUZ"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Twitter hesabı üzerinden görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Doğu Akdeniz'deki gerilimin düşürülmesine yönelik tüm çabalara destek verdiklerini belirten Price, "ABD, Yunanistan ile Türkiye arasındaki istikşafi görüşmelerin, bugün İstanbul'da yeniden başlamasını ve her iki hükümetin de sürece bağlılığını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerini kullandı.

AB, OLUMLU İVMEYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen hafta Brüksel'de yaptığı temaslarla ilgili açıklamada bulundu.

Josep Borrell, AB ve Türkiye'nin son haftalardaki olumlu ivmeyi devam ettirme konusunda anlaştığını bildirdi.

"İKİ TARAF DA DAHA İYİ BİR YOL İZLEYECEK"

2020 yılındaki ilişkileri sıkıntıya sokan tüm konuların gözden geçirildiğini belirten Borrell, şu ifadeleri kullandı:

"İki taraf da bunların üstesinden gelme, endişeleri paylaşma, birlikte çalışma ve daha iyi komşuluk konusunda daha iyi bir yol izleme konusunda mutabık kaldı. Geçen yaz ve sonbaharda ilişkilerimizi zehirleyen konuların bugün durduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum. Türk gemileri ve arama çalışmaları şu anda yok."





"ANLAŞMAZLIKLARA ÇÖZÜM BULUNABİLECEK"

Türkiye ile diyalog ve iş birliğini sağlamlaştırmak için temasların önemini teyit ettiklerini aktaran Borrell, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelere atıfta bulunarak iki ülke arasındaki deniz anlaşmazlıklarının çözümünün BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) temelinde bulunabileceğini savundu.

Borrell, BM öncülüğündeki Kıbrıs müzakerelerinin en kısa sürede yeniden başlamasının da eşit derecede önem taşıdığını, AB'nin daha önce olduğu gibi gözlemci olarak müzakerelerde bulunmaya hazır olduğunu bildirdi.

Aralıktaki AB Liderler Zirvesi'nde alınan ve Türkiye'ye yönelik kısıtlayıcı tedbir listesine ek yapılmasını öngören kararın hala geçerli olup olmadığı sorulan Borrell, tüm kararları siyasi değerlendirmelerle aldıklarını hatırlatarak, "Teknik birimler bunun üzerinde çalışıyor. Liste hazır değil ama kenara atılmış da değil. Çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.