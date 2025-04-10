ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da 2. kez görüştü

AA & Ensonhaber

ABD ve Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin işleyişine dair kritik bir görüşme, İstanbul’da ikinci kez gerçekleştirildi. İki ülkenin diplomatik temsilcilikleri ve büyükelçilik faaliyetlerine odaklanan toplantıya, Rus heyetine Rusya’nın ABD Büyükelçisi Aleksandr Darchiev, ABD heyetine ise ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya ve Orta Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter başkanlık etti.

Görüşmeye katılan ABD heyeti, sabah saat 09.45’te Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’na giriş yaptı. Yaklaşık beş buçuk saat süren toplantının ardından taraflar konsolosluktan ayrıldı.

Görüşmeye, Türk ve yabancı çok sayıda basın mensubu yoğun ilgi gösterdi.

PESKOV: "UKRAYNA GÖRÜŞÜLMEDİ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da İstanbul’daki bu temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu. Peskov, yaptığı açıklamada, toplantının yalnızca iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla yapıldığını vurguladı. Ukrayna krizinin bu görüşmelerin gündeminde yer almadığını belirten Peskov, şunları söyledi:

Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasındaki ikili ilişkilerin düzenlenmesine yöneliktir. Bu temaslarda Ukrayna konusunun ele alınması söz konusu değildir.

İstanbul’da yürütülen bu temaslar, ABD ve Rusya arasında uzun süredir gerilimli seyreden diplomatik ilişkilerin yeniden yapılandırılmasına yönelik önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Görüşmenin içeriği kamuoyuna açık şekilde paylaşılmasa da, taraflar arasındaki doğrudan iletişimin sürdürülmesi, gelecekteki olası diplomatik açılımlar açısından dikkatle takip ediliyor.

GÜNDEMDE SADECE BÜYÜKELÇİLİK OPERASYONLARI VAR

ABD ile Rusya heyetleri, 10 Nisan’da İstanbul’da bir kez daha bir araya geldi. Görüşmenin odak noktasını yalnızca büyükelçilik faaliyetlerinin oluşturduğu toplantıda, güvenlik ya da siyasi başlıklar gündeme alınmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, İstanbul’daki görüşmelerin büyükelçilik operasyonlarının istikrara kavuşturulması amacıyla düzenlendiğini vurgulamıştı:

ABD ve Rus heyetleri, diplomatik misyonlarımızın işleyişini daha sağlam temellere oturtmak için İstanbul’da yeniden bir araya gelecek. Ukrayna’ya dair güvenlik veya siyasi konular bu görüşmenin gündeminde yer almayacak

İki ülke arasında gerçekleştirilen bu temaslar, diplomatik misyonların sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Heyetler ilk olarak 18 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelmiş; bu görüşmede ikili ilişkilerin yeniden yapılandırılması ve Ukrayna’daki savaşa yönelik genel başlıklar ele alınmıştı.

İstanbul’da gerçekleştirilen ilk toplantı ise 27 Şubat’ta ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında yapılmış ve yaklaşık 6,5 saat sürmüştü. Arnavutköy’de düzenlenen bu buluşma, diplomatik temasların sürdürülebilirliğine dair olumlu sinyaller vermişti.

Türkiye ise bu süreçte yalnızca coğrafi değil, diplomatik olarak da önemli bir rol üstleniyor. Hem barış çabalarına destek veren hem de uluslararası diyaloglara ev sahipliği yapan Türkiye, küresel diplomasinin merkezlerinden biri olma yönündeki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.