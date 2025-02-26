ABD ve Rusya yarın İstanbul'da görüşecek

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ABD'de yönetimin değişmesi ile birlikte Ukrayna ve Rusya savaşı için 'barış' müzakereleri başlatıldı.

Barışın şartlarının görüşüldüğü ilk temas, Trump'ın talimatıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da üst düzey ABD'li ve Rus yetkililer arasında gerçekleştirilmişti.

Avrupalı liderlerin ve savaşın bir diğer tarafı olan Ukrayna'nın masaya çağrılmadığı tepki çeken müzakerenin ikincisinin nerede olacağı merak ediliyordu.

İKİNCİ TEMAS İSTANBUL'DA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu soru işaretlerine noktayı koydu.

Lavrov, Ukrayna ve Rusya arasında gerçekleşmesi beklenen barış için müzakere edecek ABD ve Rus yetkililerin, 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geleceğini duyurdu.

Toplantıya ilişkin düşüncelerini aktaran Lavrov, "Toplantının sonucunun ne kadar hızlı ve etkili bir şekilde ilerleyebileceğimizi açıkça göstereceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN DOĞRULADI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili ile birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, basın toplantısında ABD ve Rusya'nın Ukrayna barış görüşmelerini müzakere etmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da buluşacaklarını duyurarak doğruladı.



BÜYÜKELÇİLİKLERİN DURUMU ELE ALINACAK

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ana maddesi ise büyükelçilik çalışmaları olacak.

Bu toplantı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesi ve büyükelçiliklerin personel sayılarının artırılması yönünde atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz hafta Riyad'da yapılan görüşmelerde, büyükelçiliklerin tam kapasiteyle çalışabilmesi için mutabakata varılmıştı.

BEŞTEPE'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u iki gün önce Beştepe'de kabul etmişti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer almıştı.

İLK TEMAS RİYAD'DA GERÇEKLEŞTİ

18 Şubat'ta Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da bir araya gelen ABD ve Rusya heyetleri 4,5 saat boyunca Ukrayna'daki savaşı görüşmüştü.

Görüşmelerde Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev; ABD heyetinde ise ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer almıştı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına toplantının sona erdiğini belirterek, iki ülke heyetlerinin Ukrayna konusunda ilerleyen zamanda görüşmeye devam edeceğini söylemişti.

ABD ise toplantıya yönelik açıklamasında Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirecek barış müzakerelerini yürütmek ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek için üst düzey ekip oluşturma konusunda Rus heyetiyle anlaştıklarını duyurmuştu.