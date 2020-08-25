ABD ve Yunanistan'ın, Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında dün ortak askeri tatbikat düzenlediği bildirildi.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki daimi askeri iş birliği çerçevesinde donanma ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikat icra edildiği duyuruldu.

"OPERASYONEL HAZIRLIK VE İŞ BİRLİĞİ DÜZEYİNİN ARTIRILMASININ KANITI"

Yunanistan ve ABD'nin güçlü bağlarına vurgu yapılan açıklamada, dün Girit Adası açıklarında yapılan tatbikatın, "Gerek ikili gerek NATO ittifakı çerçevesindeki operasyonel hazırlık, savaş yeteneği ve iş birliği düzeyinin artırılmasının kanıtı olduğu" ifadesine yer verildi.

ABD ve Yunanistan'dan Girit'in güneyinde ortak tatbikat- İZLE

ABD, SAVAŞ GEMİSİ VE HELİKOPTERLERİNİ YOLLADI

Girit Adası'nın güneyindeki deniz alanında düzenlenen tatbikata Yunanistan'dan, "Egeon" fırkateyni, 214 tipi denizaltı ve altı F-16 uçağı ile katılırken, ABD tarafından ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi ve helikopterlerin iştirak ettiği aktarıldı.

Öte yandan Yunanistan, Doğu Akdeniz konusunda müttefik arayışlarını epeydir sürdürüyordu.

Geçtiğimiz günlerde de Fransa ile bir ortak askeri tatbikat düzenlenmişti.