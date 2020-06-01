ABD yönetimi, şiddetli gösteriler için dış güçleri suçladı

Şiddetli protestolarla baş edemeyen ABD yönetimi, olayların sorumluluğunu üzerine almaktansa suçu dış güçlere atarak durumdan sıyrılmaya çalışıyor.

Minneapolis'te polisi memuru tarafından gözaltına alındığı sırada boğazına basılarak öldürülen George Floyd’un ölümü sonrası adeta cehenneme dönen ABD’de sular durulmuyor.

Ülkenin birçok şehrine sıçrayan ve durmaksızın şiddetini artıran protestolarda eylemciler, polis merkezlerine saldırdı, sokakları yakıp yıktı, mağazalarda yağma eylemlerinde bulundu.

POLİSE GÖRE EYLEMCİLER ŞEHİR DIŞINDAN GELDİ

Büyük kalabalıkları biber gazı ve plastik mermi sıkarak dağıtmaya çalışan polisler, insanların yaralanmasının ardından öfkenin hedefi oldu. Polis kuvvetlerinin başarısızlığının ardından bir açıklama yapan Minnesota polis teşkilatı şefi, eylemlere katılanların çoğunun şehir dışından getirildiğini iddia etti.

Bu açıklamaların ardından gözler, politikacılara çevrildi. Olaylar başladığı andan itibaren özellikle Trump hükümeti taraftarları, birçok teori ortaya attı.

TRUMP YANLILARI SOROS'U SUÇLUYOR

Polis vahşetinin, insanları bu noktaya sürüklediği ihtimalini görmezden gelmeyi tercih eden ABD yönetimi, birçok komplo teorisinde bulundu.

Başta milyarder yatırımcı ve spekülatör George Soros, olayların hedef ismi haline geldi. Cumhuriyetçi milletvekilleri, 40’tan fazla ülkede gerçekleşen büyük ayaklanmaların finansörü olarak bahsedilen Soros’u, bu eylemlerin de arkasındaki isim olduğunu söyledi.

Henüz bu iddialar için somut kanıtlar gösterilmese de Soros tarafından finanse edilen eylemcilerin, yüklü miktarda para verilerek ülkenin birçok noktasından araçlarla bölgeye getirildiği iddia edildi.

"RUSYA SEÇİMLERİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR"

Ortaya atılan komplo teorilerinden biri de, olayların arkasında Rusya olduğu. Başkanlık seçimlerinin hemen öncesinde Rusya’nın seçimleri gölgelemek için ülkede kaos yarattığını düşünenler, oldukça yaygın.

UYUŞTURUCU KARTELLERİ DE GÜNDEMDE

Olayların dış güçlerin komplosu olduğuna dair ortaya atılan bir diğeriyse, Meksikalı uyuşturucu kartellerinin karışıklığa destek verdiği.

Birçok mecrada ise, aşırı sağcı Neo-Nazilerin olayları körükleyerek siyahi halka saldırmak için bir fırsat yaratmaya çalıştığı iddia edildi.