ABD: Yunanistan'ın Sevilla haritası hukuki değil

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Yunanistan'ın sözde kara sularını belirlediği Sevilla haritasını hukuki bulmadıklarını açıkladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'den yapılan açıklamada ABD'nin, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmediğini belirtti.

"ABD DE AB DE HARİTAYI HUKUKİ BULMUYOR"

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Amerika Birleşik Devletleri, prensip gereği, diğer devletlerin deniz yetki alanlarıyla ilgili ihtilaflarda herhangin bir pozisyon almamaktadır. Sevilla Haritası'nın "hukuki statüsü" hususunda, Amerika Birleşik Devletleri, Sevilla Haritası'nın hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir. Avrupa Birliği'nin de Sevilla Haritası'nı hukuki bir bağlayıcılığı olan bir belge olarak değerlendirmediğini görmekteyiz."

"TARAFLAR EN KISA SÜREDE GÖRÜŞMELİ"

"Deniz yetki alanları, uluslararası hukuka dayalı olarak, ilgili devletler arasında varılan mutabakatla karar bağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, iyi niyetli diyalog ve müzakere anlayışını şiddetle desteklemekte ve Türkiye ve Yunanistan'ı, istikşafi görüşmeleri en kısa sürede yeniden başlatmaya teşvik etmektedir."