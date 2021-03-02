ABD'de 170 vekil Biden'ın Türkiye'ye baskı uygulamasını istedi

Temsilciler Meclisi’ndeki 170 vekil yazdıkları mektupta Biden yönetiminin Türkiye ile olan ilişkileri politikasını formüle ederken hakları meselelerini ele almaya çağırdı.

ABD’de 9 Şubat tarihinde 54 senatör, ABD Başkanı joe Biden ‘a gönderdikleri mektupta Türkiye’ye sert eleştirilerde bulunmuştu.

TÜRKİYE POLİTİKASINA YÖNELİK TAVSİYE VERDİLER

ABD Temsilciler Meclisi’nde de Demorkat ve Cumhuriyetçi partilerden 170 vekil tarafından 26 Şubat tarihinde kaleme alınan ve bugün kamuoyuna duyurulan mektupta da, ABD Başkanı Joe Biden‘ın Türkiye politikasına ilişkin tavsiyeler yer aldı.

NATO müttefiki Türkiye'nin, ABD'nin uzun süredir ortağı olduğuna vurgu yapılan mektupta, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin ABD ile 'ilişkileri gerdiği' ifade edildi.

''DEMOKRATİK GERİLEME ENDİŞE KAYNAĞI''

Mektupta, "İkili ilişkilerimizde stratejik konular haklı olarak büyük ilgi gördü, fakat Türkiye'de meydana gelen ağır insan hakları ihlalleri ve demokratik gerileme de önemli endişe kaynağı" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de 'yargının zayıflatıldığı' ve ifade ve basın özgürlüğünün 'törpülendiği' belirtilen mektupta, 'muhalefetin baskı altında tutulduğu' kaydedildi.

Öte yandan mektubun imzacıları arasında, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Dışişleri Komisyonu Başkanı Greg Meeks ve komisyonun üst düzey Cumhuriyetçi mensubu Mike McCaul da yer aldı.

S-400 GERGİNLİĞİ HALA GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ankara ile Washington'un ortak çıkarlarının, farklılıklarından daha ağır bastığını ve Türkiye'nin ABD ile daha iyi bir iş birliği istediğini söylemişti.

Ankara ile Washington arasındaki gerilimin ana başlıkları arasında ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alımı yer alıyor.