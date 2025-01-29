ABD'de 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine destek kesildi

AA & Ensonhaber

20 Ocak Pazartesi günü Beyaz Saray'da görevine başlayan ABD Başkanı Donald Trump, aynı gün imzaladığı kararname ile federal hükümetin sadece erkek ve kadın olarak iki biyolojik cinsiyeti tanımasını zorunlu kılmıştı.

Trump daha sonra trans bireylerin federal kurumlarda düzenlenen kadın sporlarına katılmasını ve yine trans bireylerin orduya girmesini engelleyen kararnameyi imzaladı.

Yaşananların ardından Trump cephesinden bir hamle daha geldi.

19 YAŞ ALTINDAKİLERİN CİNSİYET DEĞİŞTİRMESİNE DESTEK KESİLDİ

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, "Çocukların Kimyasal ve Cerrahi Sakatlanmalardan Korunması"na yönelik başkanlık kararnamesini imzaladığı bildirildi.

Kararnamede, "ülke genelinde tıp uzmanlarının, bir dizi geri dönüşü olmayan tıbbi müdahaleyle bir çocuğun cinsiyetini değiştirebileceği gibi radikal ve yanlış bir anlayışla, giderek artan sayıda çocuğu sakatladığı ve kısırlaştırdığı" ifade edildi.

Bu eğilimin, Amerikan ulusunun "tarihinde bir leke" olarak kalacağı belirtilen kararnamede, buna bir son verilmesi gerektiği kaydedildi.

"BU YIKICI VE YAŞAMI DEĞİŞTİREN PROSEDÜRLERİ YASAKLAYAN VE SINIRLAYAN TÜM YASALARI TİTİZLİKLE UYGULUYORUZ"

Kararnamede, "Bu doğrultuda, ABD'nin politikası, bir çocuğun bir cinsiyetten diğerine sözde geçişini finanse etmemek, desteklememek, teşvik etmemek, yardımcı olmamak, bu yıkıcı ve yaşamı değiştiren prosedürleri yasaklayan veya sınırlayan tüm yasaları titizlikle uygulamaktır." denildi.

"Çocuk" teriminin 19 yaş altındakileri tanımlamak için kullanıldığı kararnameyle, bu kişilerin cinsiyet değiştirmelerine katkı sağlayan federal finansman durduruldu.